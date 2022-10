Abschnitt der Kunststraße in Mannheim gesperrt

Mannheim. Die Kunststraße ist am Wochenende teilweise gesperrt. Da ein Kran zurückgebaut wird, der am Quadrat O2 steht, ist die Durchfahrt von Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 17. Oktober, 22 Uhr, unterbrochen, teilt die Stadt Mannheim mit. Die Kunststraße wird in dieser Zeit ab der Ecke N1 Stadthaus/Paradeplatz bis zur Kreuzung von N2 und O2 gesperrt sein. Ein Durchfahren in Richtung Wasserturm ist erst wieder ab N3 und O3 möglich. Ebenfalls gesperrt ist die verlängerte Kunststraße in Richtung C1 und D1. Der Straßenbahnverkehr ist davon nicht betroffen.

