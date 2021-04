Abschied von einem beliebten Macher

Er hat schon lange von seiner heimtückischen Krankheit gewusst, aber nicht darüber gesprochen. Nun ist Thomas Sprengel im Alter von erst 67 Jahren daran gestorben. Der schöne Ruhestand in seinem Garten und mit vielen Reisen, den viele Weggefährten dem Geschäftsführer der städtischen Tochtergesellschaft „Event und Promotion“ bei seinem Abschied im Oktober 2019 wünschten, ist ihm nicht vergönnt gewesen.

AdUnit urban-intext1

„Mister Stadtfest“: Thomas Sprengel ist gestorben. © Markus Prosswitz

„Mister Stadtfest“ taufte Bürgermeister Michael Grötsch Sprengel bei der Feier zu seiner Pensionierung. Er würdigte sein „stets korrektes Auftreten und ein elefantöses Gedächtnis“ sowie „professionellen Umgang mit der nicht immer leichten Klientel“, so der Bürgermeister. „Sie werden mir persönlich sehr fehlen, da geht wirklich eine Ära zu Ende“, so Grötsch zu Sprengel.

Und das mit der Ära – das spürte man, so viele Partner und Freunde zollten ihm an diesem Abend große Anerkennung. Die Schausteller schenkten ihm zum Abschied gar ein Mini-Karussell – und keiner dachte daran, dass es sich für Sprengel nur so kurz drehen wird.

Sprengel war der Mann, der die Mannheimer Mess weiterentwickelt, die Wochenmärkte vorangebracht, viele Veranstaltungen auf den Kapuzinerplanken und mit dem Handel gestaltet, sich um „Public Viewing“ bei Fußballevents gekümmert und insbesondere das Stadtfest geprägt hat. 43 Dienstjahre, davon 38 Jahre verantwortlich für die Messen und Märkte, diente er der Stadt – persönlich stets bescheiden-zurückhaltend, aber ein Macher, der vor Ort anpackte, selbst nach dem Rechten sah, in größter Hektik gelassen blieb und sich beim Stadtfest nie zu schade war, um Mitternacht dabei zu sein, wenn Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst das Ende des Ausschankbetriebs überwachen.

AdUnit urban-intext2

Der richtige Mann

Er war ein Musterbeispiel an Engagement weit über die Dienstzeiten hinaus, flexibel und stets im Einsatz, wenn es darum ging, Veranstaltungen zu ermöglichen und zum Erfolg zu verhelfen, Vereine zu unterstützen. Bei Schaustellern und Markthändlern war er ebenso geachtet wie beliebt. „Er war ganz und gar kein Beamter“, lobten ihn Schausteller bei seinem Ruhestand, obwohl der Leutnant der Reserve, der 1976 bei der Stadt anfing, zunächst lange im damaligen Ordnungsamt arbeitete.

Als Sachgebietsleiter war er für die Wochenmärkte, Lebensmittelüberwachung, Handwerksrecht und Gaststättenwesen zuständig. Der damalige Bürgermeister Eckhard Südmersen wollte aber Messen und Märkte aus der klassischen Ordnungsverwaltung herauslösen, für mehr Effizienz, Kundenorientierung, Freundlichkeit statt obrigkeitsstaatlichem Auftreten sorgen.

AdUnit urban-intext3

Sprengel erwies sich dafür als genau der richtige Mann. 1995 wechselte er zum Großmarkt und baute dort den Geschäftsbereich „City-Events“ mit viel Ideenreichtum, Einsatz und Geschick aus, verband Freundlichkeit mit Effizienz, akkurat-korrektes Verwaltungshandeln mit Kreativität – eine seltene Kombination. 2015 wurde unter seiner Leitung die Event-Sparte beim Großmarkt ausgegliedert und mit der Stadtreklame zusammengefasst.

AdUnit urban-intext4