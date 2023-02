Abschied von den Normannen naht - ermäßigter Eintritt am Fasnachtsamstag

Mannheim. Es muss kein Wikinger-Kostüm sein, kein Helm mit Hörnern und kein Schwert – es reicht auch eine andere Verkleidung. Doch für Fasnachter gibt es am Fasnachtssamstag, 18. Februar, ein spezielles Angebot: Verkleidete Erwachsene erhalten ermäßigten Eintritt in die Normannen-Schau und kleine Narren ein kostenloses Entdeckerheft. Außerdem können sie sich um 11.30 und 15 Uhr auf eine kostenfreie Führung mit den – dann ebenfalls kostümierten – Kuratorinnen freuen.

Nur noch eine Woche, bis einschließlich 26. Februar, ist die Sonderausstellung „Die Normannen“ im Zeughaus in C 5 zu sehen. Es handelt sich um eine, wie es bei der Eröffnung von einer Vertreterin des französischen Kulturministeriums hieß, „Ausstellung mit internationaler Dimension“. Und wohl nie mehr werden diese Schilde, Kampfäxte und Schwerter, aber auch Gold, Elfenbein, Handschriften und kostbaren Textilien so geballt zu sehen sein. Schließlich ist es den vier Kuratorinnen unter Leitung von Viola Skiba, Direktorin Stiftungsmuseen und Projektleiterin der Normannen-Schau, gelungen, mehr als 300 hochkarätige, ungewöhnliche Leihgaben aus aller Welt zu erhalten. Sie kommen aus Frankreich, England, Italien, Norwegen, Schweden und dem Vatikan und zeigen damit auch, welche abenteuerliche Reise von Skandinavien bis ans Mittelmeer die Männer aus dem Norden gemacht, wo sie überall gekämpft, geplündert, aber auch sich angesiedelt und die Kultur weiterentwickelt haben.

„Normannische Nacht“

Weil das Museum der Schönen Künste in Rouen, der Hauptstadt der Normandie, die Mannheimer Ausstellung übernimmt, ist trotz der bisher guten Resonanz eine Verlängerung nicht möglich. Zum Finale werden aber die Öffnungszeiten verlängert. An den letzten beiden Wochenenden – also am 18./19. und 25./26. Februar – öffnet die Normannen-Schau bereits um 10 Uhr ihre Tore.

Am Samstag, 25. Februar, ist sie anlässlich einer „Normannischen Nacht“ bis 22 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen an diesem Tag verschiedene Führungen. Los geht es um 9.30 Uhr mit einer Familien-Führung, bei der alle Sinne angesprochen werden. Auch ein Rundgang um 18 Uhr richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Um 18.30 und 20 Uhr folgen Kuratoren-Führungen für ein erwachsenes Publikum. Am letzten Ausstellungstag – dem 26. Februar – gibt es um 15 Uhr einen geführten Rundgang. Außerdem können die Besucher mit den Kuratorinnen ins Gespräch kommen. Diese sind zwischen 11.30 und 13 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr in der Ausstellungsfläche und beantworten alle Fragen rund um die Normannen.