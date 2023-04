Absage wegen kultureller Aneignung? Das sagen AWO und Buga

Mannheim. Am 19. April wäre ihr großer Auftritt gewesen. 18 Tänzerinnen des Rheinauer "AWO-Ballets" waren ursprünglich Teil des Programms beim ersten Buga-Seniorennachmittag am Mittwoch auf der Freilichtbühne. Doch die "Weltreise mit dem Traumschiff" fällt aus, weil die Buga-Gesellschaft verschiedene Kostüme der Gruppe abgelehnt hat.

„Wir haben einige Kostüme der Gruppe abgelehnt, bei denen der Eindruck entstehen könnte, es würden kulturelle und religiöse Stereotype zur Unterhaltung ausgeschlachtet werden“, begründet Corinna Brod, Sprecherin der Bundesgartenschau, die Entscheidung auf Nachfrage dieser Redaktion.

Statement des Mannheimer AWO-Vorstands

Bei der Mannheimer Arbeiterwohlfahrt stößt die Entscheidung auf Unverständnis. Alexander Manz, Vorsitzender des Kreisverbands Mannheim, kritisiert in einem dieser Redaktion vorliegenden Statement die Reaktion der Buga. Der Kreisverband sei verwundert gewesen "als wir in der Samstagsausgabe des "MM" lesen mussten, dass einem Teil der AWO-Familie, dem AWO Ballett - einem ehrenamtlichen Zusammenschluss (allesamt Mitglieder der AWO) z.T. hochbetagter Frauen zwischen 70 und 90 Jahren – mit ihrem extra für die Bundesgartenschau einstudierter Programm, eine „kulturelle Aneignung“ durch verwendete Kostüme in Teilen seitens Ihren Mitarbeiterinnen vorgeworfen wurde."

Manz spricht in seinem Schreiben Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach direkt an: "Sehr geehrter Herr Schnellbach, ich kann Ihnen versichern, dass der AWO Kreisverband Mannheim e.V. und all seine Gliederungen ob im Haupt- oder Ehrenamt gemäß unseren bundesweit gültigen Statuten und Leitsätzen für Vielfalt und Toleranz steht. Und da ist sicher auch das AWO Ballett keine Ausnahme – hierauf achten wir in unserem Governance Kodex im Besonderen."

Eine Veränderung des Programms, etwa durch eine Veränderung der Kostüme oder ein Weglassen, lehnt der AWO-Kreisvorstand ab. Das könne den Damen in diesem Alter nicht zugemutet werden, heißt es vonseiten der AWO.

Das sagt die Buga zur Entscheidung

"Als das Projekt vor einigen Wochen vorgestellt wurde, sind vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Sensibilität für kulturelle und religiöse Codierungen Bedenken an der Wirkung einiger Kostüme aufgekommen", teilt die Pressestelle auf Anfrage mit.

Fabian Burstein, Leiter des BUGA 23- Kulturprogramms wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Wenn es uns nicht gelungen ist, unsere Argumente und Bedenken – auch im Sinne des AWO-Balletts – transparent genug zu kommunizieren, so tut uns das leid. Wir sind inzwischen in einer sehr lebendigen, offenen und auf wechselseitigem Verständnis, ausgerichteten Diskussion mit Mitgliedern des AWO-Balletts. Gleichzeitig wollen wir auch um Verständnis werben, dass der Umgang mit kulturellen Codes sehr achtsam erfolgen muss und wir hier als BUGA 23 klare Positionen vertreten."