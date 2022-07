Abkürzung über Schienen

Weil sie sich den Heimweg abkürzen wollte, ist eine 41-Jährige am Donnerstagmorgen durch den Gleisbereich gelaufen. Wie die Bundespolizei mitteilt, erhielten die Beamten die Meldung, dass sich die Frau gegen 8.30 Uhr zwischen den Haltestellen Mannheim-Neckarstadt und Luzenberg im Bereich zwischen den Schienen und der Schallschutzmauer aufhalte. Eine Streife konnte die 41-Jährige noch im Gleisbereich antreffen. Auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, gab die Frau an, dass sie sich damit den Weg nach Hause abkürzen wollte. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt davor, sich unbefugt in den Gleisbereich zu begeben, da Züge mit sehr hohen Geschwindigkeiten fahren und aufgrund moderner Technik fast geräuschlos sind. Schon bei Unterschreitung des Mindestabstands zum Gleis könne ein Mensch durch die Sogwirkung vor den Zug gezogen werden. Hierbei komme es nicht selten bei zu schweren oder gar tödlichen Unfällen: „Eine Abkürzung des Weges über die Gleise kann dabei in der Verkürzung der eigenen Lebenszeit enden.“ pol/kako