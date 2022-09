Abenteuerspielplatz Waldpforte in Mannheim feiert Herbstfest

Mannheim. Das Team des Abenteuerspielplatzes Waldpforte in Mannheim lädt am Samstag, 8. Oktober 2022, von 14 bis 17 Uhr Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren zum Herbstfest ein. Wie die Stadt mitteilte, warten auf die Gäste vielfältige und bunte Angebote rund um das Thema Bäume und auch für das leibliche Wohl wird mit Getränken und Snacks ausreichend gesorgt sein.



Ein Höhepunkt des Herbstfestes und zugleich die Erfüllung eines besonderen Wunsches wird eine Baumpflanzaktion sein, die zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr stattfinden wird. Gerade in den immer heißer werdenden Sommern sind ausreichende Schattenplätze auf dem großen Freigelände des Abenteuerspielplatzes wichtig. Mit Unterstützung einer Baumschule und einer Landschaftsgärtnerei werden nun zum Herbstfest drei Schatten spendende Bäume gepflanzt.

