Abenteuer und ein Date mit Exponaten: Angebote zur Ausstellung „Normannen“

Mannheim. Ein prominenter Autor und die Chance, viel über einige Exponate zu erfahren – das bieten zwei Veranstaltungen in den Reiss-Engelhorn-Museen anlässlich der Ausstellung „Normannen“. Am Dienstag, 22. November ist der bekannte Romanautor Ulf Schieweer um 18 Uhr zu Gast im Zeughaus C 5. Auf Einladung der Initiative „LeseZeichen“ und des Museums liest er aus seiner vierteiligen historischen Abenteuer-Serie, die sich mit der Eroberung von Süditalien und Sizilien durch die Normannen befasst. Die Reihe handelt von Kriegern und ihren Frauen, von Fürsten und Prinzessinnen, von Liebe und Eifersucht, Mord und Intrigen. Schiewe gewährt auch einen Einblick in seine Arbeitsweise und berichtet, auf welche Quellen er zurückgreift. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 26. November laden die Reiss-Engelhorn-Museen zu einer besonderen Veranstaltung in die Sonderausstellung ein – zu einem Format, mit dem sonst Singles auf die Schnelle andere Singles kennenlernen können. In diesem Fall steht ab 19 Uhr die Begegnung mit einzigartigen Exponaten im Mittelpunkt. Wie beim „Speed-Dating“ üblich, wechseln die Gesprächspartner im Laufe des Abends. Für Gesprächsstoff sorgen zehn ausgewählte Objekte. Kuratorin Ria Würdemann führt in die Ausstellung ein, die an diesem Abend exklusiv für die Gäste des „Speed-Datings“ geöffnet ist. Ein Aperitif rundet das Angebot ab. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Zeughaus C 5. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro. Studierende sowie Inhaber des Museumspasses zahlen lediglich 6,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621/293-3771 oder rem.buchungen@mannheim.de.