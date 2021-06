Abendliche Diebestour

Ein 51-Jähriger ist am Dienstagabend nach mehreren mutmaßlichen Diebstählen auf dem Waldhof festgenommen worden. Ein Zeuge teilte der Polizei kurz nach 22 Uhr mit, dass ein Unbekannter, der eine Kettensäge bei sich habe, in der Kasseler Straße gerade versuche, die Türen an mehreren Autos zu öffnen. Anschließend sei er im Hof eines Anwesens verschwunden und kurz darauf auf einem Fahrrad wieder herausgekommen. Dabei habe der Unbekannte – zusätzlich zur Kettensäge – noch einen Werkzeugkoffer bei sich gehabt und sei dann Richtung Waldstraße davongefahren.

Eine Polizeistreife nahm den Mann schließlich an der Haltestelle „Kasseler Straße“ fest. Er musste mit aufs Revier. Das mutmaßliche Diebesgut, eine Benzinkettensäge sowie ein Akkuschrauber mit Transportkoffer wurden sichergestellt. Das Fahrrad konnten die Beamten dem rechtmäßigen Besitzer noch in der Nacht wieder aushändigen. Als der 51-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dann wieder entlassen werden sollte, weigerte er sich, die Diensträume zu verlassen. Er musste unter Zwang des Polizeireviers verwiesen werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Diebstahlverdachts. scho/pol