Abendakademie: Interaktive Tanzvorführungen im August

Mannheim. Tänzerin Semira B. Karg lädt im August bei der Abendakademie zu insgesamt drei Tanzvorführungen mit interaktivem Part ein, bei denen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Tänzerinnen Loie Fuller (3. August), Isodora Duncan (10. August) und Mata Hari (17. August) aus neuen Blickwinkeln kennenlernen können.

Die Abende mit ihr sind eine Mischung aus Theateraufführung, Vorlesung und Tanzworkshop mit interaktiven Spielräumen, so die Abendakademie. Die Vorstellungen können wahlweise live in U 1 oder online via Livestream miterlebt werden. Fuller, Duncan und Hari prägten die Belle Epoque und haben Spuren bis in unsere Zeit hinterlassen, heißt es weiter. „Sie waren Grenzgängerinnen, Pionierinnen, Rebellinnen, Virtuosinnen der Kunst, des Tanzes, des Lebens. Mutig, couragiert, unerschrocken: Göttinnen des Jugendstils.“ Semira B. Karg ist laut Abendakademie als anerkannte Expertin für orientalische Tanzstile sowohl als Tänzerin als auch als Dozentin deutschlandweit tätig.

Die Specials: Loie Fuller – Tänzerin des Lichts, Dienstag, 3. August, 19 bis 21 Uhr, zwölf Euro, Saal und online, Kursnummer X130003. Isadora Duncan – eine Tänzerin bricht aus, Dienstag, 10. August, 19 bis 21 Uhr, zwölf Euro, Saal und online, Kursnummer X130004. Mata Hari – Tanz in den Tod, Dienstag, 17. August, 19 bis 21 Uhr, zwölf Euro, Saal und online, Kursnummer X130005. Anmeldung unter Tel. 0621/10 76 150 und unter www.abendakademie-mannheim.de.