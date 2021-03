Mannheim. Die Bundesgartenschau 2023 will die nachhaltigste Bundesgartenschau aller Zeiten werden – aber wie? Darum geht es bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „BUGA 23: Plattform“ am Donnerstag, 25. März, um 18 Uhr. Volker Teichert, der an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg die Einführung von Umweltmanagementsystemen in kirchlichen Einrichtungen, Hochschulen, Schulen, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen begleitet, wird sein Konzept vorstellen und dann mit Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, und Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell diskutieren. Die Veranstaltung kann man live im Internet verfolgen und den Link über die Internetseite der Bundesgartenschau anfordern.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren