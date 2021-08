Ab sofort gibt’s den dritten Piks

Nur noch gut vier Wochen ist das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände geöffnet. Aber in dieser Zeit steht es ab sofort für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung. Sie beginnen an diesem Mittwoch unter anderem für Menschen über 80 Jahre, wie das Land mitteilt. Eine Drittimpfung bekommen können auch Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort leben. Außerdem berechtigt: Pflegebedürftige, die zuhause gepflegt werden, sowie Personen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie. Spritzen gibt’s nicht nur im Impfzentrum, sondern auch bei Haus- und Betriebsärzten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterdessen meldet das städtische Gesundheitsamt bis Dienstag, 16 Uhr, 62 Neuinfektionen. Die Anzahl der bestätigten Fälle beträgt damit 17 377. Akute Fälle hat das Gesundheitsamt 757 registriert, die Anzahl der Genesenen beläuft sich auf 16 313. Trotz der hohen Zahl an neuen Corona-Fällen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesgesundheitsamt mit 99,2 wieder unter die Hundertermarke. bhr