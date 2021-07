Ab Samstag kostenlose Besuche in Mannheimer Freibädern für Kinder und Jugendliche möglich

Mannheim. Kinder und Jugendliche in Mannheim erhalten ab Samstag über die gesamten Sommerferien kostenlosen Eintritt in den Freibädern der Stadt. Das teilte die Veraltung am Freitag mit. Demnach gilt das Angebot auch für das Gartenhallenbad Neckarau. Nachdem der Gemeinderat kürzlich darüber entschieden hatte, traf der zuständige Fachbereich Sport und Freizeit nun die notwendigen Vorbereitungen. So stehen nun die neuen „Sommerferien-Tagestickets (U18)“ im Online-Ticketing-System zur Verfügung.

Das tägliche Kontingent wurde zunächst auf 4.000 Tickets begrenzt. Das entspricht in den vier städtischen Freibädern Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad, Freibad Sandhofen und Parkschwimmbad Rheinau jeweils rund 50 Prozent der Gesamtkapazität. Im Gartenhallenbad Neckarau sind dies rund 20 Prozent. „Wichtig ist, dass auch alle anderen Nutzergruppen Tickets buchen können und wir flexibel auf die genauen Bedarfe reagieren können“, betonte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Die kostenfreien Tickets sind entsprechend der sonstigen Tickets bis zu sieben Tage im Voraus buchbar und müssen online unter www.schwimmen-mannheim.de erworben werden. Am Schwimmbadeingang müssen die Kinder und Jugendlichen ein Dokument vorzeigen, aus dem der Wohnort hervorgeht, informierte die Stadt weiter.

Der Gemeinderat hatte kürzlich über das kostenlose Schwimmangebot für Mannheimer Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in den Sommerferien entschieden.

