Ab November geschlossen

Ab 2. November wird der Luisenpark komplett geschlossen – und erst wieder als Teil der Bundesgartenschau 2023 am 14. April geöffnet. In diesem Zeitraum werde über die „Neue Parkmitte“ hinaus „an allen Ecken und Kanten“ gearbeitet, so Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch. Das betrifft etwa Pflanzungen, Landschaftsgestaltung rund um die Seilbahnstation und die Neubauten oder die Sanierung des Wegenetzes sowie der Seebühne.

Um den kleinsten Parkbesuchern zielgruppengerecht zu vermitteln, was im Park los ist, gibt es nun einen Videoclip für Kinder. Darin erklärt Pinguinmädchen Paula, was im Luisenpark entsteht. Unterstützt wird sie dabei von Zoologie-Chefin Christine Krämer, die einen Ausblick gibt, worauf sich die Parktiere, allen voran die Pinguine, sowie Besucher freuen können. Zu finden ist der Kinderclip auf der Luisenpark-Website. pwr

Info: www.luisenpark.de/ neue-parkmitte/kids