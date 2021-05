Ab Montag: Stadt reißt Voltasteg ab

Mannheim. Der rund 260 Meter lange Voltasteg, der über die Ludwigshafener Straße und über den Rangierbahnhof Mannheim führt und Neuhermsheim und Neckarau verbindet, wird zurückgebaut und dazu ab Montag, 17. Mai, vollständig gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, erzwingen umfangreiche Schäden an der Bauwerkssubstanz den zeitnahen Abbruch des Stegs. Eine Sperrung aller der unter dem Voltasteg verlaufenden Gleise habe 2021 seitens der Deutschen Bahn nicht realisiert werden können, daher müsse der Steg in zwei Abschnitten abgebrochen werden.

Rückbau beginnt am 23. Mai

Nach Abschluss der einwöchigen vorbereitenden Arbeiten starten die Rückbauarbeiten an der Brückenkonstruktion ab Sonntag, 23. Mai, sie dauern bis Juni an. In diesem Zeitraum werden etwa zwei Drittel des Stegs abgebrochen. Der Abbruch beginnt von der Neckarauer Seite aus.

Der Fuß- und Radverkehr wird dann über den Neckarauer Übergang beziehungsweise über den Rangierbahnhofssteg, der in die Morchfeldstraße mündet, umgeleitet. Eine entsprechende Umleitungs- und Hinweisbeschilderung wird laut Verwaltung eingerichtet.

Der zweite Abbruchabschnitt für den Rückbau des letzten Drittels des Voltastegs folgt frühestens ab dem Jahr 2022. Voraussetzung dafür seien die mit der Deutschen Bahn abgestimmten Sperrzeiten im Gleisbereich unter dem Steg.

