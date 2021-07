Ab Montag: Fahrbahndeckensanierung in der Mannheimer Casterfeldstraße

Mannheim. Ab Montag, 5. Juli, bis Freitag, 16. Juli, wird eine Fahrbahndeckensanierung in der Mannheimer Casterfeldstraße stadteinwärts durchgeführt. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, erstreckt sich das betroffene Teilstück ab dem Brückenbauwerk „Wachenburgstraße“ bis zur Auffahrt auf die B38a.

Die Ausführung erfolgt mithilfe von zwei halbseitigen Sperrungen der stadteinwärts verlaufenden Fahrbahn. Die Befahrbarkeit der Casterfeldstraße wird in beiden Bauphasen jederzeit gewährleistet sein. In Bauphase eins wird zunächst die südliche Fahrspur bearbeitet, in Bauphase zwei die nördliche Fahrspur. Dies hat zur Folge, dass die Auffahrt auf die B36 von der Wachenburgstraße kommend für diese Dauer gesperrt sein wird. Ein umfassendes Umleitungskonzept, welches die Verkehrsteilnehmer zunächst über die B36 in Richtung Schwetzingen und dann über die Schwetzinger Landstraße zurück in Richtung Mannheim leitet, wird ausgeschildert sein.