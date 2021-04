Ab Mittwoch: Fahrbahnsanierung in der Herzogenriedstraße

Mannheim. Im Straßenabschnitt zwischen dem Kreisel „Zielstraße“ und der Kreuzung „Zum Herrenried“ wird ab kommenden Mittwoch bis voraussichtlich 5. Mai 2021 die Fahrbahndecke der Herzogenriedstraße saniert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll der Asphalt der rund 3.200m² großen Straßenfläche abgefräst, anschließend neu asphaltiert und eine neue Fahrbahnmarkierung angebracht werden.



Mit einer Teilsperrung beginnt der erste etwa viertägige Abschnitt beginnt am Mittwoch, 21. April. Im Kurvenbereich der Herzogenriedstraße wird die Fahrspur von „Zielstraße“ kommend in Richtung „Zum Herrenried“ gesperrt. Mithilfe einer Baustellenampel werden die Verkehrsteilnehmenden durch den Baustellenbereich geführt, beide Fahrtrichtungen können aufrechterhalten werden.



Der zweite rund eineinhalbwöchige Abschnitt beginnt voraussichtlich am 26. April 2021 und wird unter Vollsperrung zwischen der Hafenbahnstraße und der Herzogenriedstraße bis voraussichtlich 5. Mai 2021 erfolgen. Von der Hafenbahnstraße kommend können Anlieger in die Straße „Zum Herrenried“ bis zur Baustelle einfahren.



Während der Vollsperrungsphase sind die Umleitungsempfehlungen für Pkw- und Lkw-Verkehre ausgeschildert. Für den Fuß- und Radverkehr bestehen während der gesamten Bauzeit keine Einschränkungen.





