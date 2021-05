Ab heute wieder „Click & Meet“ mit Regeln

Dem Gesundheitsamt wurden über das Wochenende neue 49 Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet – und ein weiterer Todesfall: Ein über 80-Jähriger ist verstorben. Mannheimer Händler dürfen indes erwartungsgemäß ab Montag wieder „Click & Meet“ anbieten, also zu vorher vereinbarten Zeitfenstern eine begrenzte Zahl von Kunden in ihre Geschäfte lassen. Das hat die Stadt bekanntgegeben. Hintergrund ist die gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz, die nach den maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Marke von 150 unterschritten hatte. Fürs Einkaufen gelten strenge Regeln: Kunden benötigen ein negatives Schnelltest-Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Davon ausgenommen sind nur vollständig Geimpfte und Genesene. Die Zweitimpfung muss mindestens zwei Wochen zurückliegen und ist per Impfpass nachzuweisen. Wer bereits eine Infektion in den letzten sechs Monaten hinter sich hat, soll eine ärztliche Bescheinigung mitbringen, so die Werbegemeinschaft Mannheim City. red

