Mannheim. Die Stadt Mannheim hat eine neue Allgemeinverfügung für den Jungbusch erlassen. Demnach ist neben dem Verbot zum Verkauf, Konsum und zum Mitführen von Alkohol nun auch ein Lautsprecherverbot an Wochenenden ausgesprochen worden, teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Die neue Allgemeinverfügung tritt ab Freitag, 23. Juli, in Kraft und soll vorerst bis zum 8. August gelten.

An Freitagen und Samstagen ist damit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr im Straßenverkauf erlaubt. Für den Konsum und das Mitführen von Alkohol gilt dies von 24 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages. Im selben Zeitraum sind auch keine in Betrieb befindlichen portablen Lautsprecher mehr zulässig.

Der Ausschank von alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich, einschließlich der genehmigten Außengastronomie, bleibt für den Verzehr an Ort und Stelle erlaubt. Die Verfügung schließt bezüglich des Verkaufsverbots von Alkohol an die Schließzeit der Außengastronomie im Jungbusch, die um 23 Uhr beginnt, an. Die Innengastronomie darf weiterhin bis zur Sperrstunde geöffnet bleiben und Alkohol verkaufen, sofern dieser vor Ort konsumiert werde.

Im rot markieren Bereich gilt die neue Allgemeinverfügung für den Jungbusch. © Stadt Mannheim

Die Stadt möchte mit den Maßnahmen einen zu erwartenden Besucherandrang im Jungbusch verhindern. „Bereits im vergangenen Jahr hat sich diese Maßnahme der Stadt bewährt, um alkoholbedingten Störungen entgegen zu wirken. Polizei, Ordnungsdienst und die sogenannten „Nachtschicht-Mitarbeiter“ sind auch weiterhin im Jungbusch im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren“, hieß es in der Pressemitteilung weiter.

