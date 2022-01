Ab Dienstag neue Kurse buchen

Die Mannheimer Hallenbäder bieten neue Schwimmkurse an. Ab Dienstag, 1. Februar, werden die Kurse für den zweiten Kursblock dieses Jahres im Online-Buchungssystem (www.schwimmen-mannheim.de) zur Anmeldung freigeschaltet. Wegen der Corona-bedingten Schließung der Mannheimer Hallenbäder ist die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder weiterhin extrem hoch. Deshalb bietet der Fachbereich Sport und Freiheit auch in Zeiten der Pandemie wieder Schwimmkurse an, kündigt die Stadt an. Der Fokus des Kursangebotes liegt erneut auf Schwimmkursen für Anfänger. Aber auch Erwachsene, die das Schwimmen erlernen möchten, erhalten hierzu die Möglichkeit. Sämtliche Kurse finden in den Mannheimer Hallenbädern– Herschelbad, Gartenhallenbad Neckarau, Hallenbad Waldhof-Ost und Hallenbad Vogelstang – statt.

Die ersten Kurse beginnen ab Dienstag, 22. Februar, in den einzelnen Hallenbädern. Die Kurse mit je 12 Terminen werden für 72 Euro für Kinder und 120 Euro für Erwachsene inklusive Eintritt angeboten. Auf dem Buchungssystem der Webseite gibt es eine Übersicht zu den Terminen und Kursen. Der Fachbereich Sport und Freizeit weist darauf hin, dass die jeweilige aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württembergs beim Betreten des Bades zu beachten ist. Weitere Infos zu den Kursen gibt es in den jeweiligen Hallenbädern oder per E-Mail an fb52@mannheim.de. red/vs

