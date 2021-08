Ludwigshafen. Eine 93 Jahre alte Fußgängerin ist in Ludwigshafen frontal von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag kollidierte ein 58-jähriger Autofahrer im Bereich der Mannheimer Straße mit der Seniorin. Der Mann hatte sie beim Abbiegen übersehen. Die Frau wurde nach dem Unfall, der sich am Mittwochvormittag ereignet hatte, mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Am Wagen entstand geringer Sachschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1