924 Neuinfektionen und ein Todesfall

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mannheim bleibt auf hohem Niveau. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 924 weitere positive Fälle – und damit exakt so viele am Donnerstag vergangener Woche. Damit liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt bei 1902,7. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 60 447 seit Beginn der Pandemie. Außerdem ist am Donnerstag ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Wie die Stadt mitteilte, verstarb ein über 70 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus. Es ist der 443. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. lok

