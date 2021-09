91 neue Corona-Infizierte in Mannheim - knapp 230 Fälle bei Nichtgeimpften in einer Woche

Mannheim. Mit 91 weiteren Corona-Fällen hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Mannheim am Freitag (Stand: 16 Uhr) auf insgesamt 17.633 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 131,0. Am Vortag lag der Wert bei 114,3. Im Wochenvergleich stieg die Inzidenz ebenfalls an. Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 92,4.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Landesgesundheitsamt (LGA) bezifferte die Inzidenz in Mannheim am Freitag mit einem Wert von 134,0. (wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen). Am Vortag wurde sie mit 116,2 angegeben. Vor einer Woche lag der Wert laut das LGA bei 95,0.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim blieb unverändert. Somit sind weiterhin 307 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.378 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 948. Am Vortag lag der Wert noch bei 855.

Knapp 230 Fälle bei nicht geimpften Personen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach weiteren Angaben der Stadt waren vom 23. August bis zum 29. August (Kalenderwoche 34) von insgesamt 309 bestätigten Fällen 227 Personen nicht geimpft. 22 Neuinfizierte waren einmal und 60 vollständig geimpft. 113 der 309 Fälle wurden mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht.

Zudem informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt der Stadt im selben Zeitraum 91 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten hat. 44 seien durch einen PCR-Test bestätigt worden. Insgesamt seien in der 34. Kalenderwoche 32.415 Bürgertestungen in Mannheim durchgeführt worden.