83 Neuinfektionen mit Coronavirus in Mannheim - Inzidenz leicht gestiegen

Mannheim. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Freitag mit 83 neuen Fällen auf insgesamt 20.682 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 166,7. Am Donnerstag hatte der Wert bei 160,3 gelegen. Im Wochenvergleich stieg die Inzidenz deutlich. Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 126,8.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Somit sind 323 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 19.071 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.288.

Mehr als 245 Fälle bei nicht geimpften Personen

Nach weiteren Angaben der Stadt waren vom 18. Oktober bis zum 24. Oktober 2021 (Kalenderwoche 42) von insgesamt 423 bestätigten Fällen 245 Personen nicht geimpft. 17 Fälle waren einmal und 161 Fälle vollständig geimpft. 11 der 423 Fälle wurden mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Freitag (Stand 16 Uhr) mit 84 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 20.729 Fälle) innerhalb eines Tages auf 168,9 gestiegen. Am Donnerstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 161,4.

Schülerausweis gilt in den Ferien als Testbeleg

Schüler können auch in den Herbstferien ihre Ausweise als Testnachweis bei Kino-, Theaterbesuchen sowie bei Sport und Festen nutzen. "Da die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen regelmäßig getestet wurden, ist es vertretbar, dass wir ihnen in den Ferien Freizeitangebote auch ohne Tests ermöglichen", erläuterte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Er fügte am Freitag in Stuttgart hinzu, in den Herbstferien hielten sich die Schülerinnen und Schüler eher im Familienverbund auf und hätten in der Regel weniger Kontakt als während der Schulzeit. Während des Schulbetriebs werden die Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet: Entweder zweimal pro Woche per PCR-Test oder dreimal pro Woche per Antigenschnelltest.

In den Herbstferien ab kommendem Dienstag gelten die Schülerinnen und Schüler auch für außerschulische Angebote als getestet und können dies beispielsweise mit ihrem Schülerausweis, -Abo oder einer Schulbescheinigung nachweisen. Ausnahme sind Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit. Dort sind ab dem 2. November Tests erforderlich, entweder als kostenloser Test für unter 18-Jährige oder durch die Organisation selbst.

Generell nicht betroffen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahren, sowie Sechs- und Siebenjährige, die noch nicht eingeschult sind - soweit sie keine Symptome zeigen.

Lucha wirbt für Auffrischimpfungen nach sechs Monaten

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ruft angesichts deutlich steigender Corona-Infektionen dazu auf, Angebote für Auffrischimpfungen zu nutzen. Solche Booster-Spritzen seien für alle Menschen wichtig, deren letzte Impfung länger als ein halbes Jahr zurückliege. Beim Vakzin von Johnson & Johnson sei eine Auffrischung sogar schon nach vier Wochen empfohlen, erklärte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart.

Lucha rückte mit Blick auf eine Booster-Impfung vor allem Menschen in den Fokus, die bereits früh im laufenden Jahr ihre ersten Spritzen bekommen haben - etwa Senioren, aber auch Angehörige bestimmter Berufsgruppen wie Pfleger, Lehrer, Erzieher und Polizisten.

Aktuelle Untersuchungen der Uniklinik Freiburg zeigten, dass der Impfschutz gerade bei der Delta-Variante mit der Zeit nachlasse, sagte Lucha. Durch Boostern könne man die Wahrscheinlichkeit von sogenannten Durchbruchinfektionen "erheblich senken". Lucha weiter: "Wir müssen alles dafür tun, um die Krankenhäuser vor einer Überlastung zu schützen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Intensivstationen zum weitaus größten Teil von Nicht-Geimpften belegt sind." Eine Pandemie sei "keine Privatsache".

Lucha forderte niedergelassene Ärzte dazu auf, gezielt auf ihre Patienten zuzugehen und diese zu beraten. "Sollten die Ärzte ihrem Versorgungsauftrag nicht gerecht werden können, werden wir selbstverständlich unterstützend eingreifen und kurzfristig weitere 50 mobile Impfteams aktivieren, um weitere niedrigschwellige Impfangebote zu ermöglichen." (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.