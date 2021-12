80 Kilo müssen weg: Mannheimerin bei "The Biggest Loser“

Für viele Menschen beginnt das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Besonders beliebt ist, Gewicht zu reduzieren. Auch Alisa möchte abnehmen. Und zwar 80 Kilo. Denn aktuell bringt die 26-Jährige 161,1 Kilo auf die Waage. Die Mannheimer ist Teilnehmerin der TV-Show „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“. Mit einem Sportprogramm und ausgewogener Ernährung - unterstützt von prominenten Trainern sowie unter medizinischer Betreuung - bekommen ab 2. Januar 20 Kandidaten auf Naxos die Chance, dem Übergewicht den Kampf anzusagen.

Sie sei schon immer eher kräftig gewesen, sagt Alisa. Eine Naschkatze sei sie nicht, aber dafür eine herzhafte Esserin. Auslöser für ihr Übergewicht gebe es mehrere. „Durch mein berufliches Umfeld, die damit verbundene Schichtarbeit und auch stressigen Situationen im privaten Umfeld habe ich den Blick auf eine gesunde Ernährung und normale Portionen aus den Augen verloren“, sagt Alisa. In den vergangenen Monaten war sie mit ihrem Gewicht unzufrieden. Die zusätzlichen Kilos hatten sie stark eingeschränkt.

Um fachgerechte Unterstützung zu bekommen, meldete sie sich bei „Leben leicht gemacht“ an. „Ich sage zu anderen immer, dass Hilfe annehmen keine Schwäche ist, wenn man sie benötigt“, sagt sie. „Aus diesem Grund habe ich mich auch dazu entschlossen, in der Situation Hilfe anzunehmen.“ An dem Format hatte sie gereizt, „dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich gegenseitig unterstützen können und die Problematiken des anderen verstehen“, erklärt sie.

Alisa möchte auch ihre Unsicherheiten bezüglich ihres Gewichtes überwinden und noch mehr an Selbstsicherheit gewinnen. Letztendlich möchte sie mehr über gesunde Ernährung lernen. Am wichtigsten ist es ihr aber, dass sie sich in ihrem Körper wieder wohlfühlt. „Schön wäre es, am Ende wieder in eine Kleidergröße zu passen, mit der ich keine Angst haben muss, dass ich sie nicht im Laden finde.“ Zufrieden wäre sie mit Kleidergröße 40.

Als sie erfuhr, dass sie bei der Show dabei sein wird, konnte es Alisa im ersten Moment gar nicht richtig fassen. „Die Freude, es ins Camp geschafft zu haben, war überwältigend“, erinnert sich die Mannheimerin. „Es sind viele Gefühle, die auf einen einprasseln. Von Freude und Hoffnung, in ein neues Leben zu starten, etwas für sich zu tun und die Chance zu ergreifen - hin zu etwas Ehrfurcht, Neugierde und einer guten Portion Aufgeregtheit über das, was auf einen zukommen wird.“ Gleichzeitig war es für sie ein Ausblick auf kleine Abenteuer und neue Erfahrungen. „Als ich es wirklich begriffen hatte, habe ich als erstes meine engsten Freundinnen und Freunde und Familienmitglieder angerufen, um die Nachrichten und Gefühle mit ihnen zu teilen.“

Alisa startet als schwerste Frau in das Abenteuer Gewichtsverlust. „Mein Ziel ist es, in der Zeit bei ,Leben leicht gemacht’ so viel Gewicht wie möglich zu verlieren“, verrät sie. Sie hofft, innerhalb der kommenden Monate die 100-Kilo-Marke zu knacken. „Mein Wunsch wäre es aber, in Zukunft mein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Dafür müsste ich um die 80 Kilo abnehmen“, sagt Alisa. Die Motivation und der Ehrgeiz, an mir zu arbeiten, sind da, und auch nach der Sendung werde ich weitermachen und meine Ziele verfolgen.“

Viele Höhen und Tiefen

Naxos werde für sie eine spannende und anstrengende Zeit voller Herausforderungen mit vielerlei Höhen und Tiefen werden, ist sich die 26-Jährige sicher. „Es wird das erste Mal sein, dass ich mich mehr mit mir auseinandersetze und mich in den Fokus stelle, statt andere in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.“ Die Erfahrung werde ihren Horizont erweitern und hilfreich sein, um sich mit sich selbst noch einmal auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen.

Die junge Frau möchte gleichzeitig auch ihr Leben ändern. Das soll gesünder und aktiver werden. „Ich möchte wieder Hobbys aufnehmen, die ich wegen meines Gewichtes nicht mehr ausüben kann - wie zum Beispiel Reiten“, erzählt sie. Beruflich möchte sie sich ebenfalls verändern. Sie will in der tiergestützten Pädagogik Fuß fassen. „Dafür ist ein aktiveres Leben wichtig, um dem Tier gerecht zu werden“, so Alisa. „Nicht zuletzt möchte ich ein Vorbild für andere sein und mir selbst und anderen zeigen, dass man seine Ziele erreichen kann, wenn man an sich glaubt.“