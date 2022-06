80-jähriger Radfahrer verstirbt infolge eines Unfalls an der Altrheinstraße im Mannheimer Krankenhaus

Mannheim. In Folge eines Unfalls ist ein 80-jähriger Radfahrer in einem Mannheimer Krankenhaus nun verstorben. Wie die Polizei berichtet, erlag der Mann seinen schweren Verletzungen bereits am Mittwoch. Der Unfall hatte sich am Freitag, 3. Juni gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung der Altrheinstraße und Wachtstraße abgespielt (wir berichteten). Dort hatte ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden 80-jährigen Radfahrers missachtet und diesen frontal erfasst. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt weiter in dem Fall.

