77-Jähriger nach Stoß durch Unbekannten schwer verletzt

Mannheim. Ein Passant, der am Donnerstagmittag in der Morchfeldstraße in Mannheim einer Frau zu Hilfe kommen wollte, wurde durch einen Unbekannten verletzt. Der Täter schrie zunächst eine Frau an, bevor er gegen diese handgreiflich wurde, teilte die Polizei mit. Nachdem eine 56-jährige Passantin einschritt, richtete sich der Täter gegen diese, woraufhin sich ein 77-Jähriger dem aggressiven Mann in den Weg stellte. Nach einem Wortgefecht stürmte der Unbekannte auf ihn zu und stieß ihn zu Boden. Der Täter und dessen Begleiterin flüchteten in Richtung Franz-Grashof-Straße. Der 77-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Fraktur mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 20-Jährigen, der kurze Zeit später in der Franz-Grashof-Straße kontrolliert wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1