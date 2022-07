76-Jähriger stürzt in Mannheim mit stehendem Motorrad - kein Führerschein und Verstoß gegen Quarantäne

Mannheim. Ein 76-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad in der Bibienastraße in Mannheim aus bisher unbekannter Ursache aus dem Stand umgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er an einer roten Ampel angehalten. Bei seinem Sturz verletzte er sich mittelschwer. Ob eine medizinische Ursache Grund für den Sturz war, wird näher überprüft. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß und gegen ihn eine aktuelle Quarantäneverfügung vorliegt. Er muss mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen Quarantänebestimmungen rechnen. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei etwa 3.000 Euro.

