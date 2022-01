76-jähriger Autofahrer vertauscht das Gleisbett mit der Fahrbahn

Mannheim-Seckenheim. Ein 76 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen offenbar das Gleisbett mit der Fahrbahn vertauscht. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 3.30 Uhr Geräusche, die vermuten ließen, dass ein Auto auf den Schienen der Straßenbahn in Mannheim-Seckenheim fahren würde. Die Beamten stellen vor Ort Reifenspuren im Übergangsbereich von der Straße zum Gleisbett fest. Etwa Meter entfernt trafen sie dann auf den 76 Jahre alten Fahrer, der aufgrund der Weichen schließlich zum Stehen gekommen war. Der 76-Jährige war unverletzt, machte jedoch einen verwirrten Eindruck und wurde daher an Angehörige übergeben.

Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden. An den Gleisen kam es nur zu kleineren Beschädigungen, die noch in der Nacht behoben werden konnten, sodass es zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr kam. Die zuständige Führerscheinstelle prüfe nun die Fahrtauglichkeit des Mannes.