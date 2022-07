7.500 Euro Schaden an Auto - Unfallverursacher geflüchtet

Mannheim. Die Polizei sucht Zeugen zu einem flüchtigen Unfallverursacher am Dienstagabend in Mannheim. Zwischen 18.40 bis 20.40 Uhr ist ein in der Niederfeldstraße geparkter VW Polo laut Beamten an der linken Seite beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 7.500 Euro. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können unter der Rufnummer 06203/93050 abgebeben werden.

