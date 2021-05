75-jähriger aus Mannheim reist mit dem Rucksack durch die Welt

„Putzmunter“ ist er, betont Helmut Rolli, und belegt das mit Fotos, die ihn an den hintersten Winkeln der Erde, irgendwo zwischen Amazonas und Australien, in weit entlegenen Wüsten oder Wäldern zeigen. Der langjährige, populäre Bürgerdienstleiter wird zwar 75 Jahre alt. „Aber ich bin noch nicht so alt, um keinen Anspruch mehr auf das Leben zu erheben“, bekräftigt er und ist weiter als Weltenbummler unterwegs.

AdUnit urban-intext1

Sicher – Corona hat ihn ausgebremst. „Aber wir haben, ohne zu murren, die Absagen der geplanten Reisen akzeptiert und hoffen auf die Zeit danach“, so Rolli. „Statt Trübsal zu blasen, haben wir zuhause in Erinnerungen geschwelgt, unsere DVDs angeschaut oder in unseren Fotobüchern geblättert“, sagt er auch im Namen seiner 23 Jahre jüngeren Frau Jana, deren Sprach-Genie er lobt, das ihm Kommunikation rund um den Globus ermögliche.

Das zeigt aber auch den Wandel, den er durchgemacht hat. Er ist aufgewachsen im, wie er sagt, „Mikrokosmos Seckenheim“, und dafür immer noch dankbar. Geprägt von Katholischer Jugend und Handball beim Turnerbund Jahn, ging er zur Stadt und wurde 1978 Gemeindesekretär in dem Vorort, wechselte von hier nach Neckarau, um 2000 Chef aller Bürgerdienste in K 7 zu werden.

„Renitenter Rolli“ – den Spitznamen hatte er schnell weg. Schon in den Vororten sorgte er für Wirbel. Er war unkonventionell und ideenreich, niemals angepasst. Er wollte etwas, besser: Er wolle ganz viel ändern, initiierte Spendenaktionen für Vorort-Rathäuser und bürgerschaftliche Neujahrsempfänge. Sein Slogan war „schnell – freundlich – bürgernah“. Sympathisches, modernes, serviceorientiertes Auftreten setzte er dem enormen Beharrungsvermögen der von Obrigkeitsdenken geprägten Verwaltung entgegen.

AdUnit urban-intext2

Patenschaften übernommen

Er machte sich damit keineswegs nur Freunde, schaffte es aber dennoch als Amtsleiter an die Spitze aller Bürgerdienste und überstand drei Disziplinarverfahren. Als er 2016 nach 49 Jahren und 33 Tagen im Dienst der Stadt in den Ruhestand ging, verlor die Verwaltung ein Original – beliebt bei Bürgern, aber nicht bei allen Bürgermeistern.

Losgelöst von Bürokratie-Zwängen, Anzug und Krawatte machte er sich mit Jana „auf die Suche nach Einfachheit, stiller Schönheit, unberührten Stränden, wilder Natur und der Begegnung mit Menschen“, wie er sagt. „Was gibt es Schöneres, als die Welt durch die Spuren vergangener Zivilisationen zu entdecken und mit den herzlichen Menschen vor Ort zu kommunizieren“, schwärmt er und ist glücklich, nach einem erfüllten Berufsleben nun die Welt entdecken zu können – als Abenteurer mit dem Rucksack, wohlgemerkt, nicht im Luxushotel: „Alle unsere Reisen hatten Expeditions-Charakter und forderten Komfortverzicht!“ Noch sei er gesund und fit und betrachte sein Alter eben, „ohne immer gleich an Treppenlift und Stützstrümpfe zu denken“, sagt Rolli mit der ihm eigenen Ironie.

AdUnit urban-intext3

Zudem hat das Paar zwei nachhaltige Konsequenzen aus seinen Reisen gezogen: Es übernahm die Patenschaft für ein Schulmädchen in Ruanda und für einen Orang-Utan-Waisen in einer Auffangstation der Insel Borneo, dessen Mutter von Wilderern getötet wurde.

AdUnit urban-intext4