74-Jähriger durch Trickdiebe abgelenkt – 10.000 Euro gestohlen

Mannheim. Am Mittwochabend ist in Mannheim ein hoher Geldbetrag durch das Zusammenspiel von Trickdieben gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 74-Jährige in der Tiefgarage des Mannheimer Hauptbahnhofs von einem der Trickdiebe abgelenkt, indem dieser nach dem Weg fragte, währenddessen der zweite Täter den Kofferraum öffnete. Aus dem Kofferraum entnahm dieser eine Tasche mit Medikamenten, ein iPhone, eine Geldbörse sowie einen Bargeldbetrag in zwei Währungen im Wert von umgerechnet über 10.000 Euro. Weitere Ermittlungen sollen sich nun mit den Videoaufzeichnungen der Umgebung befassen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht indessen Zeugen, die den Diebstahl oder die Ansprechsituation an dem weißen VW Golf in der Tiefgarage beobachtet haben. Möglicherweise sind auch weitere Personen in der Tiefgarage oder am Hauptbahnhof angesprochen worden, bei denen es dann aber nicht zu einem Diebstahl kam. Einer der Täter konnte folgenderweise beschrieben werden: männlich, nordafrikanischer Phänotyp, 25–30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkle Haare, gepflegtes Äußeres, führte einen Trolley mit sich, bekleidet mit dunklem Anorak, Jeans und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz (bestickt mit gelber "französischer Lilie"). Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 174-3310 zu melden.