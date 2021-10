74-jährige Vermisste in Mannheim wieder aufgetaucht

Mannheim. Eine 74-jährige Vermisste ist am Samstagmittag gegen 12 Uhr in Mannheim-Käfertal wohlauf angetroffen worden. Die Polizei teilte zuvor mit, dass die Seniorin am Freitagabend bei einem Einkauf im Lebensmittelgeschäft (Marktkauf Scheck In) in der Friedrich-Ebert-Straße verschwand. Während sich der Mann auf die Suche nach einem geeigneten Parkplatz machte, wollte die an Demenz leidende 74-Jährige einen Einkaufwagen besorgen. Nachdem der Ehemann einen Parkplatz gefunden hatte, konnte er seine Frau nach intensivem Suchen zunächst nicht mehr finden.

