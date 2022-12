72-Jährige muss in Haft

Weil sie einer Mitpatientin in ihrem Zimmer in einem Mannheimer Krankenhaus zwei Mal das lebensnotwendige Sauerstoffgerät abgeschaltet hat, muss eine 72 Jahre alte Frau jetzt in Haft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie steht im dringenden Verdacht, am vergangenen Dienstag den Hauptschalter des Sauerstoffgeräts ihrer 79-jährigen Mitpatientin ausgeschaltet zu haben, obwohl diese auf die maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen war. Zunächst soll die 72-Jährige laut Polizei zu einem Zeitpunkt vor 20 Uhr das Gerät gestoppt haben, nachdem sie sich durch die Geräusche gestört gefühlt habe. Obwohl die Tatverdächtige durch das Krankenhauspersonal darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei der Sauerstoffgabe um eine lebensnotwendige Maßnahme handelte, soll sie das Gerät gegen 21 Uhr erneut abgestellt haben.

In der Folge verlor die 79 Jahre alte Patientin das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Mittlerweile ist die Frau außer Lebensgefahr, liegt jedoch weiter auf der Intensivstation.

Mehr zum Thema Blaulicht Seniorin soll Sauerstoff von Mitpatientin abgestellt haben - Haftbefehl Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ist beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen die 72-Jährige erwirkt worden. Die Beschuldigte wurde am Mittwoch dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde die 72-jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Staatsanwaltschaft und des Kripo Mannheim ermitteln. pol/sko