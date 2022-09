Mannheim. Ein 71-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag nach einem Unfall verstorben. Wie die Polizei berichtet stürzte der Mann kurz nach 15 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalles in der Mannheimer Hochuferstraße alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad. Der Rettungsdienst versuchte, den Mann zu reanimieren und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Trotzdem verstarb der Radfahrer. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

