7-Tage-Inzidenz sinkt auf 90,5

Mannheim. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am heutigen Montag für die Stadt Mannheim eine 7-Tage-Inzidenz von 90,5 gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.

Damit folgt Mannheim dem tendenziellen Trend nach unten: Im Rhein-Neckar-Kreis liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 63,8 und damit niedriger als noch am Vortrag.

Die Inzidenz für ganz Baden-Württemberg beläuft sich derzeit noch auf einen Durchschnittswert von 101.