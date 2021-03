Mannheim. Dem Gesundheitsamt sind bis Montagnachmittag 60 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 12.384. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 177,4. Am Sonntag lag die Inzidenz noch bei 166,1.

Bislang gelten in Mannheim 10.904 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.222 akute Infektionsfälle.

Wie die Stadt mitteilte, hat das Gesundheitsamt im Zeitraum vom Freitag, 19. März, bis zum Donnerstag, 25. März, 60 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten, davon wurden 38 durch einen PCR-Test bestätigt. Alle 38 Personen waren ohne Krankheitszeichen und wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden. Mit 38 Fällen sind diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der Woche von 516 neuen positiven Fällen aber von noch untergeordneter Bedeutung.