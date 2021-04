Mannheim. In Mannheim haben sich 69 weitere Personen bis zum Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 13.160 bestätigte Fälle gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die 7-Tage-Inzidenz stieg am Freitag auf 149,4. Am Vortag betrug sie 132. Im Wochenvergleich ist die Zahl gesunken. Am Freitag vor sieben Tagen lag der Wert noch bei 162,2. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben. In der

Die Zahl der Verstrobenen blieb unverändert. Insgesamt sind 264 Todesfälle im Zusammenhang mit dem VIrus bekannt. Bislang gelten in Mannheim 11.572 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.324 akute Infektionsfälle.

Im Zeitraum von Montag, 3. April bis Freitag, 9. April sind dem Gesundheitsamt 226 neue Fälle von Mutationen gemeldet worden. Insgesamt ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Virusvariante B.1.1.7. nachgewiesen, die vorwiegend in Großbritannien aufgetreten ist und bei der es Hinweise darauf gibt, dass eine Infektion mit einer höheren Viruslast einhergeht und ansteckender ist.

Mehr als 84.800 Impfungen durchgeführt

84.820 Impfungen gegen das Coronavirus sind in Mannheim bis zum Freitag seit Impfbeginn am 27. Dezember 2020 durchgeführt worden. Dabei handelt es sich um 53.993 Erstimpfungen und um 30.827 Zweitimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Im Zeitraum vom 2. April bis zum 8. April hat das Gesundheitsamt 87 Meldungen über positive Schnelltestungen von Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten, davon wurden 60 durch einen PCR-Test bestätigt. Alle 60 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

