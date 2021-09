69-Jähriger von drei Unbekannten in Mannheim brutal verprügelt

Mannheim. In Folge eines Streitgespräches ist ein 69-Jähriger von drei bislang unbekannten Tätern im Mannheimer Schlosspark am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 69-Jährige gegen 15 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, als die Täter ihn unvermittelt angriffen und auf ihn einprügelten. Durch den Angriff erlitt der Mann unter anderem schwere Verletzungen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter konnten nach der Attacke unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.