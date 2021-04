68 weitere Infektionen mit Coronavirus in Mannheim - Inzidenz weiterhin hoch

Mannheim. 68 weitere Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus sind dem Mannheimer Gesundheitsamt bis Sonntagnachmittag (16 Uhr) gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 13.836.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 184,8. Am Samstag lag die Inzidenz ähnlich hoch bei 185,4. Auch im Wochenvergleich ist der Wert stark angestiegen: Am Sonntag vor einer Woche belief sich die Inzidenz noch auf 139,4.

Bislang gelten in Mannheim 12.212 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1354 akute Infektionsfälle. Bislang sind im Stadtgebiet 270 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Außerdem hat die Stadt mit einer weiteren Allgemeinverfügung die in der Rechtsverordnung des Landes ab 19. April vorgeschriebene Ausgangsbeschränkung ab einer Inzidenz von 100 verfügt, so dass diese nahtlos an die bestehende Ausgangsbeschränkung anschließt.

