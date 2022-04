67-Jährige wird Opfer von Taschendieben - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Eine Frau ist am Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in Mannheim von zwei Dieben bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 67-Jährige gegen 15.15 Uhr in einem Supermarkt in der Amselstraße zunächst von einer jungen Frau angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. In der Zwischenzeit entnahm der Komplize der jungen Frau die Geldbörse der 67-Jährigen aus deren Einkaufstasche.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 1,65 bis 1,70 Meter groß, blonde Haare, schmales Gesicht. Die Verdächtige sprach gebrochen Deutsch und trug eine weiße Jacke. Von dem Mittäter ist lediglich bekannt, dass er 20 bis 25 Jahre als sei. Eine nähere Beschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben.Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/777690 bei der Polizei zu melden.