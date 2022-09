65-Jährige wehrt sich gegen Diebstahl im Zug

Mannheim. Eine 65 Jahre alte Frau hat sich während einer Zugfahrt am Montagabend gegen den Diebstahl ihres Geldbeutels gewehrt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit dem ICE von Frankfurt nach Mannheim als eine 31-Jährige unvermittelt in ihre Handtasche griff, um ihren Geldbeutel herauszunehmen. Die 65-Jährige bemerkte den Diebstahl und sprach die Frau auf ihr Verhalten an, worauf diese den Geldbeutel wieder fallen ließ. Das Zugpersonal alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtige war zusätzlich schwarzgefahren. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung und des versuchten Diebstahls.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1