64 weitere Coronafälle - Inzidenz in Mannheim sinkt

Mannheim. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Mittwoch bis zum Nachmittag (Stand: 16 Uhr) insgesamt 64 weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 15.251.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sinkt damit - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - weiterhin ab auf 155,5. Am Dienstag lag sie bei 162,6.

Bislang gelten in Mannheim 13.058 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1.907 akute Infektionsfälle.

Bei den von Städten und Kreisen veröffentlichten Corona-Fallzahlen handelt es sich in der Regel um die aktuellsten Werte. Entscheidend für die Corona-Beschränkungen der Bundes-Notbremse ist jedoch der Inzidenzwert, den das Robert Koch-Institut (RKI) ausweist. Dieser Wert wird morgens veröffentlicht und beinhaltet die Zahlen des Vortages. Er kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen. Derzeit weist das RKI für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 164,5 aus.

Sobald die vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz mehr als drei Tage in Folge einen bestimmten Wert übersteigt, treten Corona-Einschränkungen in Kraft. Beispielsweise sieht die Bundes-Notbremse den Schwellenwert von 100 für nächtliche Ausgangsbeschränkungen oder 165 für Schulschließungen vor. Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen diese Marken, wird wieder gelockert. Unter 150 dürfen beispielsweise Läden wieder „Click & Meet“ anbieten, also Kunden ihre Läden betreten lassen. Unter 100 fiele dann die gesamte Bundes-Notbremse wieder weg.