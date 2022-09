63-Jähriger von unbekanntem Dieb in Mannheimer Innenstadt bestohlen

Mannheim. Ein 63 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr in Mannheim von einem bislang unbekannten Täter bestohlen worden. Beide Männer waren zuvor in einem Lokal in der Innenstadt ins Gespräch gekommen. Auf dem Weg in ein weiteres Lokal in den Quadraten G7/H7 bedrohte der Unbekannte den 63-Jährigen und riss ihm den Geldbeutel aus der Hand. Mit einem erbeuteten dreistelligen Bargeldbetrag flüchtete der Täter in Richtung Swanseaplatz.

Der Dieb soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein und einen dunklen Hautton sowie kurzes Haar haben. Er soll sportlich gekleidet gewesen sein mit einem hellen Oberteil. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.