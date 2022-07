63-jähriger auf dem Fahrrad in Mannheim gestürzt - Autofahrerin geflüchtet

Mannheim. Eine Autofahrerin flüchtete, nachdem sie bereits am Donnertag, 7. Juli einen Radfahrer in Mannheim-Almenhof verunfallte. Die unbekannte SUV-Fahrerin fuhr gegen 15.30 Uhr von der Paul-Wittsack-Straße über den Radweg in die Neckarauer Straße, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei übersah sie den 63-Jährigen auf seinem Fahrrad, der durch ein Ausweichmanöver stürzte und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin hielt erst an und flüchtete dann ohne weiteres von der Unfallstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie soll einen schwarzen oder dunkelblauen SUV mit Mannheimer Zulassung gefahren haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 zu melden.