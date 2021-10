62,4 Prozent vollständig geimpft

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag (bis 16 Uhr) 56 neue Corona-Fälle registriert. Damit geht die Inzidenz erstmals seit acht Tagen wieder etwas zurück und beträgt nun 123,3.

Nach der wöchentlichen Statistik des Stuttgarter Sozialministeriums sind mittlerweile 62,4 Prozent der Menschen in Mannheim vollständig geimpft. Dieser Wert liegt weiter über dem Landesdurchschnitt von jetzt 61,6. Gleiches gilt für die Erstimpfungen (65,3 zu 63,8). Am Freitag steht der städtische Impfbus von 12 bis 18 Uhr am Marktplatz. sma