62-Jährige stürzt bei Vollbremsung einer Straßenbahn am Paradeplatz

Mannheim. Eine 62-jährige Frau ist in einer Straßenbahn bei einer durchgeführten Vollbremsung gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, führte die Straßenbahnfahrerin gegen 16.45 Uhr aufgrund einer fehlerhaft gestellten Weiche in Höhe des Paradeplatzes die Bremsung durch. Dabei stürzte die 62-Jährige in der Straßenbahn. Sie wurde nach der Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Wie es zu der Störung an der Weiche kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim.

Der Straßenbahnverkehr in Richtung Kurpfalzbrücke war für etwa 45 Minuten gestört. Die Straßenbahnen wurden auf einer anderen Fahrtstrecke umgeleitet.