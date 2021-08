61 neue Infektionen

Laut aktueller Corona-Landesverordnung ist die Inzidenz nicht mehr ausschlaggebend für Maßnahmen. Deshalb veröffentlicht die Stadt Mannheim am Wochenende keine aktuellen Fallzahlen mehr. Verfügbar sind samstags und sonntags nur Zahlen des Landesgesundheitsamtes: Diese weichen mitunter von denen der Stadt ab, weshalb sich diese Redaktion entschieden hat, montags keine aktuelle Corona-Grafik zu veröffentlichen.

Am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt für Mannheim 34 und am Sonntag 27 weitere neue Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion. Die Inzidenz kletterte in Mannheim am Sonntag nach Landesangaben auf 103 (Samstag: 97,2). baum