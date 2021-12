Bis zu 2.000 Gegner der Corona-Maßnahmen protestieren in Mannheim

Mannheim. Zahlreiche Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen sind am Montagabend in Mannheim auf die Straßen gegangen. In der Spitze verteilten sich im Innenstadtbereich bis zu 2.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, "die der Szene zuzurechnen sind", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Dabei sei die Lage für die Polizei über den Abend hinweg unübersichtlich gewesen. Mehrere Gruppen mit insgesamt von der Polizei geschätzten 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beschäftigten die Beamtinnen und Beamten dabei besonders. Das Mannheimer Polizeipräsidium war nach Angaben des Sprechers mit "sehr starken Kräften" im Einsatz, unterstützt wurde es dabei von benachbarten Präsidien. Drei Beamten und Beamtinnen verletzten sich leicht, als Demonstrierende versucht hatten, eine Polizeikette zu durchbrechen. Auch wenn sich die Lage am späten Abend beruhigt habe, bleibe die Polizei zunächst mit starken Kräften vor Ort, kündigte der Sprecher an.

In einzelnen Gruppen durch die Innenstadt

Die Demonstranten bewegten sich in mehreren Gruppen durch den Innenstadtbereich. Die Polizei erteilte unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen Platzverweise, denen wiederholt nicht Folge geleistet wurde. So mussten die Einsatzkräfte immer wieder einzelne Aufzüge stoppen. Am späten Abend bekamen es die Beamten dabei mit einer laut Polizeisprecher "hartnäckigen Gruppe" von 100 bis 200 Personen am Plankenkopf zu tun. Von ihnen seien die Personalien aufgenommen worden. Ihnen drohen nun Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Am frühen Abend hatte die Polizei nach Auskunft des Behördensprechers leichte körperliche Gewalt anwenden müssen, um zu verhindern, dass mehrere Teilnehmer auf die Planken geraten. Über Seitenstraßen sei es ihnen trotzdem gelungen, in die Innenstadt vorzudringen.

Das Polizeipräsidium Mannheim war im Vorfeld auf die Corona-Gegner und -Gegnerinnen eingestellt, hatte der Sprecher am Nachmittag berichtet. Über soziale Netzwerke wie dem Messenger-Dienst Telegram wurde zu der Demonstration aufgerufen. Bei der Stadt war die Versammlung nicht angemeldet.

Strobl: Corona-Protest wird immer brutaler

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte die teils gewaltsamen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im Südwesten und Angriffe auf Polizisten scharf kritisiert. "Wer die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit missbraucht, hierbei gar noch Gewalt gegen diejenigen anwendet, die sprichwörtlich ihren Kopf für den Schutz dieser Rechte hinhalten, verlässt den gemeinsamen Boden der Demokratie, er demoliert unsere Demokratie", teilte Strobl am Montag mit. Der Protest werde immer lauter, immer heftiger, immer brutaler.

Mehr als 1400 Polizistinnen und Polizisten hätten am vergangenen Wochenende im Südwesten 39 Versammlungen mit rund 9000 Teilnehmern begleitet, davon 22 Versammlungen mit Bezug zur Corona-Pandemie. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen und strengeren Regelungen sei ein "intensiveres Versammlungsgeschehen" zu verzeichnen, bilanzierte Strobl. Bei Ausschreitungen in Reutlingen seien allein 150 Polizisten im Einsatz gewesen. Strobl berichtete von zahlreichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die angezeigt worden seien. (mit dpa)