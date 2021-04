Nicht jeder kann sich für sein Kind einen hochwertigen Schulranzen leisten. Dem trägt das Deutsche Kinderhilfswerk Rechnung. Dessen Regionalvertreter Ralf Göttert übergab jetzt 60 Ranzen, gefüllt mit Federmappen, Buntstiften, Schulheften und einem Sportbeutel, an das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Mannheim. „Die Spende ermöglicht den Mannheimer Kindern einen gelungenen Start in den Schulalltag“, betonte Diakonie-Direktor Michael Graf und bedankte sich bei Ralf Göttert. Die Ranzen gehen an Kinder aus einkommensschwachen Verhältnissen.

Die Schulranzenaktion des Deutschen Kinderhilfswerks solle diesen Kindern „einen guten Schulstart ermöglichen. Denn der erste Schultag ist für jedes Kind ein besonderes Ereignis. Für einkommensschwache Familien bedeutet er jedoch eine außerordentliche finanzielle Belastung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit sei „jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen, auf konstant hohem Niveau“.

Bedarfe von Familien festgestellt

„Mit dieser Schulranzenaktion haben Sie einige Kinder glücklich gemacht“, betonte Andrea Reichert, Leiterin des Kinderkaufhauses Plus. Sie ist eine von vielen Mitarbeiterinnen der Diakonie, die über ihren Arbeitsbereich die Vermittlung möglich gemacht hat. Neben dem Kinderkaufhaus hätten auch die Flüchtlingsberatung und die Familienhilfe die Bedarfe der Familien festgestellt und vermittelten die Ranzen an benachteiligte Kinder. „Gerade diese Kinder haben es in der Schule meist schwerer als andere“, sagte Cigdem Erdis, Sachgebietsleiterin Flucht und Migration: „Nicht selten werden sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes beurteilt, ausgegrenzt und stigmatisiert.“ Dankbar ist auch Maria Hüttner, die die Aktion federführend koordiniert hat.

Die jährliche Schulranzenaktion des Deutschen Kinderhilfswerk sei „eine unbürokratische und niedrigschwellige Hilfe, Familien, denen es an elementaren Dingen des Alltags und bei der Versorgung der Kinder fehlt, zu helfen“. Bisher seien mehr als 24 000 Schulranzen im Wert von mehr als vier Millionen Euro an Kinder in ganz Deutschland verteilt worden. Bereits 2018 habe das Diakonische Werk Mannheim gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk eine solche Schulranzenaktion durchgeführt. bhr/red

