6. Akademiekonzert im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Werken von Maurice Ravel, Frédéric Chopin und Claude Debussy widmet sich die Musikalische Akademie des Mannheimer Nationaltheaters bei ihrem 6. Akademiekonzert, das am Montag und Dienstag, 17. April, jeweils um 20 Uhr im Rosengarten aufgeführt wird. Anja Bihlmaier, Chefdirigentin des Residentie Orkest Den Haag, übernimmt dabei die Leitung. Solist des Abends ist Pianist Rafal Blechacz, der mit Chopins Klavierkonzert Nr. 1 zu erleben ist. Karten kosten zwischen 15 und 51 Euro (an der Abendkasse oder via „Print@Home“-Selbstausdruck). Um 19.15 Uhr finden jeweils Einführungsgespräche statt. Mehr: musikalische-akademie.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1